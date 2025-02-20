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新漢看好今年營收向上 布局 AI 機器人生態系

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

AI技術發展進程持續，近期DeepSeek的橫空出世，讓產業對於未來是否能以更低成本加速各類AI應用掀起一番論戰。工業電腦大廠新漢（8234）近年來持續佈局AI邊緣運算領域，去年底在庫存去化已進尾聲的背景下，網通事業ODM客戶訂單回流，安控事業受惠中美貿易戰轉單效應業績表現亮眼，再加上相關AI邊緣運算客戶端需求逐步浮現，2024年集團整體表現穩健，展望2025年重心將放在AI機器人的生態系佈局、以及安控AI視覺產品市場的拓展，新漢看好2025整體營收向上，並將持續推出更全面多元的Edge AI解決方案。

新漢旗下專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發的子公司創博（NEXCOM Robotics Solutions），投入智慧機械領域逾12年，致力在開放式架構下打造各類機器人模組化應用，近期在生成式AI以及邊緣運算技術累進的助力下，各類機器人控制需求浮現，當中針對功能性安全認證（Functional Safety）的相關產品詢問度明顯增加。

創博總經理沈倩怡表示，機器人相關業務除目前已在服務的歐系客戶外，今年會加重力道在美國可觀的機器人潛力市場開發。新漢於2022年以卓越的AI車載解決方案受邀成為輝達NPN合作夥伴網路一員，2024年起創博也陸續針對輝達Jetson平台開發機器人產品，下個月將於GTC大會發表劃時代的AI機器人控制架構，鎖定北美潛力市場，拓展更多機會。

新漢旗下負責安控領域的子公司綠基（NEXCOM Vision System），專注在AI影像邊緣運算與雲端服務產品開發，去年繼取得長榮海運二期的海港大型專案後，緊接獲得美系大廠代工訂單，為推升2024年集團整體營運表現一大助力。綠基今年第一季推出高階影像AI攝影機以及影像儲存運算伺服器，其內嵌高階影像算力，提高深度學習辨識率，辨識數據儲存於高容量網路攝影機或內建的PoE工業級主機，降低邊緣運算佈建成本，產品主要應用於執法科技、海港自動化、以及智慧工廠等場域。

綠基影像事業部總經理楊星耀提到，「綠基所提供的AI視覺產品能靈活配合多種工業應用開發，成為各種應用的“眼睛”，透過高精準辨識能力、以及實時AI運算效能，尤其是在近年氣候變遷成極端氣候下，我們推出SeesAll新技術，部屬在海港強風鹽害、高溫煉鋼廠、暴風雨、或是戶外零下40度環境下，都可以維持穩定清晰的視覺效能。」綠基的創新設計協助客戶建構高效能的安全監控與工業系統，提供邊緣運算與雲端數據整合的最佳解決方案，為智慧產業創造高效益且具韌性的營運環境。

AI 機器人

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