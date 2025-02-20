3大題材加持 神準多頭重擂戰鼓

2025年世界行動通訊大會(MWC 2025)將於3月3日至3月6日在西班牙巴塞隆納舉辦，神準（3558）預計展示最新AI驅動創新技術，加上日前美國禁售TP-Link路由器以及川普關稅政策題材，推升神準股價自2月初展開一波強攻，雖近5日個交易日陷入高檔震盪，且一度回落5日線之下，但今日多頭重振旗鼓，不僅成交量放大至近6,700張、股價也拉尾收上漲停251元，並激勵德晉（3466）隨之放量高掛漲停、收62.2元，站上季線。

TP-Link在美市占約六成，一旦被禁，路由器市場將重新洗牌，包括Netgear、Ubiquiti等品牌廠都虎視眈眈，神準為相關品牌廠代工，目前已有美系客戶與神準接觸，討論未來合作的可能性。

另，神準將於2025年世界行動通訊大會展示最新AI驅動創新技術，包括AI伺服器、雲端解決方案、AI攝影機、AIPC、鈦金級冗餘電源供應器等，展現「AI Everywhere」的願景。神準總經理林伯彰表示，神準致力於推動AI在運算、網路與安全領域的創新，將秀出最新的AI解決方案，涵蓋高效能AI伺服器、邊緣運算、SmartNIC及AI驅動的安全技術，透過產品組合，持續突破AI應用的界限，加速數位轉型。

法人表示，MWC為網通廠的國際年度盛事，各廠都將秀出其行動通訊技術及智慧裝置產品搶鏡，近年更加入雲端應用、自駕車、AI等，市場也將關注在AI趨勢將驅動技術加速發展，機器人、AR、VR、無人機等應用快速落地，除推升相關概念股營運表現，也可望成為盤面焦點。

神準主要產品為Wifi-6、Wifi-7的網路交換器，經過一年庫存去化，目前庫存已來到健康水位，2024年全年營收119.8億元、年減27.8%，前三季EPS 2.8元，年減81.2%。