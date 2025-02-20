宏捷科去年每股賺2.65元創3年新高 擬配息1.19元
砷化鎵廠宏捷科今天公布2024年財報，全年營收新台幣44.55億元，比2023年成長63.6%；稅後純益5.2億元，較2023年大幅增加529%，每股純益2.65元，創下近3年獲利新高。
宏捷科今天董事會通過股利政策，每股擬配發現金股息1.19元，股息配發率44.9%；對照宏捷科今天收盤股價100.5元，現金殖利率1.18%。
宏捷科受惠中國手機市場止跌回穩，加上無線網路傳輸新規格Wi-Fi 7帶動PA（功率放大器）出貨增加，去年營運成功擺脫2022、2023年手機市場庫存清理的低迷格局。
不過宏捷科去年營運先盛後衰，尤其年底客戶進行庫存調整，宏捷科去年第4季營收7.6億元，季減31%；單季稅後純益1622萬元，比第3季大幅縮水8成，營收、獲利皆跌落全年最低點。
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