興櫃股王印能科技將上櫃 抽中有望賺逾40萬元、中籤率0.56%

興櫃股王、千金股的印能科技（7734）預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元， 公開申購20日抽籤， 雖吸引逾8萬人參與搶抽，但合格件數為67,142件，中籤率約0.56%；若以20日開盤價1,680元計算， 抽中可望獲利43萬元，報酬率34%。

印能科技預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元，公開申購承銷張數僅382張，但卻吸引80,408人參與抽籤，20日抽籤，由於合格件數為67,142件， 因此中籤率較原預估的0.48%略高。

印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達8成。

印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股；印能科技是先進製程解決方案大廠，董事長洪誌宏先前曾表示，由於全球先進封裝市場的快速成長，預期這兩年CoWoS技術不會被取代，加上DeepSeek的出現加速AI應用，有望推升先進封裝成長，看好「今年會是精彩的一年」。

印能科技搭上先進封裝爆發成長列車，近三年營收與獲利持續增長，毛利率都超過60%，營益率則是大於45%；2023年稅後純益5.46億元，每股純益31.72元；2024年營收18億元，年增51.86%，累計去年前三季稅後純益6.08 億元，每股純益30.28元。