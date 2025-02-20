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興櫃股王印能申購 估凍資逾千億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

興櫃千金股王印能科技（7734）預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元，公開申購吸引80,408人參與，預計將凍結1,005.1億元資金。印能科技昨（19）日興櫃均價為1,650元，與申購價有高達400元的價差，也就是說投資人若抽中，可望賺進40萬元，報酬率32%。

印能科技主辦券商為台新綜合證券，協辦券商為宏遠證券。公開申購預計在2月20日進行抽籤，預估中籤率約0.48%。印能科技在2024年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股。

印能科技預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元，公開申購承銷張數僅382張，卻吸引八萬人參與抽籤。以125萬元、80,408人參與申購來計算，將凍結1,005.1億元資金。

櫃買中心於2024年11月20日通過印能科技上櫃案。印能主要從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備，提供相關製程自動化系統解決方案，董事長為洪誌宏，申請時資本額2億元。

印能科技2023年度合併營收為11.85億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為5.48億元，每股稅後純益（EPS）為30.72元。2024年前三季合併營收為12.67億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為6.07億元，EPS為30.28元。

興櫃

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