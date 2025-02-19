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是方去年EPS 13.82元 現金股利配發12.5元 創新高

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
是方電訊董事長邵泓嘉（右四）與總經理劉耀元（左三）率領營運團隊，全力打造「是方AI生態系」。圖／是方電訊提供
是方電訊董事長邵泓嘉（右四）與總經理劉耀元（左三）率領營運團隊，全力打造「是方AI生態系」。圖／是方電訊提供

是方電訊今（19）日公布財報，去年全年營收37.93億元，稅後淨利10.77億元，每股獲利（EPS）13.82元，創上櫃以來的新高紀錄，營收及獲利年成長率達到17%。董事會已通過盈餘分配，每股配發現金股利12.5元，配息率高達90％。是方年自107年掛牌上櫃以來，已經連續7年營收及獲利都刷新紀錄，隨著聯雲智能資料中心投入商轉後，預期今年將持續推升營收及獲利，再攀高峰。

是方電訊董事長邵泓嘉表示，近年來全球各大網際網路交換中心傳輸資料量呈現爆炸性快速成長，是方的台北網際網路交換中心（TPIX）抓住機會在全球排名持續竄高，足以說明AI（人工智慧）資料中心與網路連結已成為AI運算、雲端應用在數位經濟的關鍵核心基礎設施，更加速帶動AI數位產業的發展。

是方IDC、數據網路、雲端應用服務成為推升營收及獲利成長的三大關鍵引擎。未來，是方透過豐沛的AI智能資料中心磁吸效應，不僅吸引國內外客戶進駐，同時，也將帶動無區域限制的網路、雲端、AI算力及資安應用服務營收，透過數據網路服務的連結及聚集效應，是方全力打造生態系成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心。

總經理劉耀元表示，新一代AI資料中心必須具備有三力，計算力、資料磁吸力、網路連結力，因此，未來AI智能資料中心將成為算力及數據工廠，已被各國政府視為重要戰略資源。有鑑於此，為了積極搶攻國內外AI商機，是方即將啟動全新的ACTIoN3 戰略計畫（AI、Cloud、Telecom Integrated on Network3，簡稱ACTIoN3）。

此計畫構思以是方新世代智能資料中心為主體，為國內外業者提供AI、Cloud、Telecom及Network服務，再加上三環全球化網路部署，讓客戶享受「是方生態系」的零距離、無縫接軌服務，聚焦數據及應用服務，攜手各產業更快速、方便導入雲端、AI，啟動算力應用服務。

劉耀元進一步說明，未來是方的業務重心將以數據服務為主軸，借助三棟智能資料中心的磁吸效應，持續吸引GMI、Zettabyte等AI算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及OTT影音內容服務業者進駐，加速營收成長，同時透過三環網路連接台灣及全球，以台北環與台灣環直達全國各大科學園區（內科、竹科、中科、南科、高軟），國際環則延伸至日本、香港、新加坡以及全球40個國家與60個城市，提供高頻寬、低延遲的網路，帶動雲端、AI及數據網路服務的營收及獲利成長。

此外，是方旗下台北網際網路交換中心（TPIX）會員總數已超過195家，會員數及訊務交換量不僅是台灣第一大，目前全球排名已前進到第71位，衛星站則包含日本、香港與新加坡等國際節點，今年更規劃擴大服務範圍到美國與歐洲等地，努力朝向全球50大、亞洲前3大網際網路交換中心目標邁進。

AI 營收

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