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是方2024年EPS 13.82元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電轉投資是方（6561）昨（19）日公布去年每股純益13.82元，連七年創新高，每股擬配發現金股利12.5元，也是歷來最高。是方看好，聯雲智能資料中心投入商轉後，今年將持續推升營收及獲利再攀高峰。

是方董事長邵泓嘉期許，將全力打造生態系，成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心。

是方去年第4季每股純益4.09元，為單季新高；2024年稅後純益10.77億元，年增17%，每股純益13.82元，連續三年大賺超過一個股本，擬配發現金股利12.5元，盈餘分配率九成。是方昨天股價跌4元、收448元，換算殖利率約2.8%。

邵泓嘉表示，近年全球各大網際網路交換中心傳輸資料量呈現爆炸性快速成長，是方所屬TPIX抓住機會在全球排名竄高，足以說明AI智能資料中心與網路連結已成為AI運算、雲端應用在數位經濟的關鍵核心基礎設施，更加速帶動AI數位產業的發展。邵泓嘉指出，是方IDC、數據網路、雲端應用服務成為推升營收及獲利成長的三大關鍵引擎。

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