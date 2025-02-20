世紀民生拚營運 三路出擊

世紀民生（5314）董事長張祐銘昨（19）日表示，2025年該公司將三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機，今年營運將持續向上；其中，世紀民生大股東信立化學，去年、今年受惠世紀民生股漲的評價利益，同步看好。

世紀民生去年9月股價約百元起漲，去年第4季股價則從200元大關附近攻到去年底，已經突破700元大關，法人指出，同集團的大股東信立等的去年第4季評價利益可觀。

世紀民生2024年全年營收達6.44億元、年增659.47%，五大事業體營收比重分別為，保健食品銷售37.11%、智能機器事業0.16%、建材與工程收入 19.62%、餐飲收入6.33%、服飾與廣告收入36.78%；其中，保健食品的業績比重明顯拉高。