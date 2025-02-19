耕興財報／2024年 EPS 12.66元 擬配發每股股利10.1元

耕興（6146）於19日董事會後公告2024年全年營運成果。耕興2024年第四季合併營收為11.26億元，合併毛利率50％，合併稅前淨利為3.86億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.95億元，年增3.87％，稅後每股盈餘(EPS)2.90元，年增3.94％；累計2024年全年合併營收為45.55億元，合併毛利率50％，合併稅前淨利為16.77億元，歸屬於母公司稅後淨利為12.9億元，稅後每股盈餘(EPS)12.66元。

耕興今日董事會決議通過之2024年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利10.1元，配發率達八成。耕興保持一貫高現金股息配發之股利政策，將公司經營成果回饋全體股東共享，以19日收盤價格新台幣208元計算，現金殖利率達4.86％。

耕興表示，進入2025年，低成本LLM大型語言模型問世，AI訓練成本跟時間將大幅下降，優化後的模型加速導入終端產品，進一步帶動AI手機、AI PC等普及速度。低價LLM崛起可望降低使用者訂閱AI工具的花費，提高使用者大量應用AI工具的意願，AI手機及筆電機種滲透率將優於預期，同時逐步拉高相關檢測商機。此外，最新5G標準3GPP Rel-18版本將會帶來一系列關鍵技術增強及高階網通Wi-Fi 7 + 6SD晶片於終端裝置滲透率的推升，這類複合式多天線的行動通訊及無線終端裝置之檢測技術門檻高，測試項目複雜多樣且困難，推升單一機種檢測費用；本公司持續鞏固此高階手機及高階網通案件接單，擴大市佔率。在零件事業部門發展上，持續提高自行設計的被動元件電感出貨量，維持零件銷售的毛利率。