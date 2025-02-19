鴻呈公布1月稅後純益1,100萬元 EPS 0.27元
鴻呈（6913）19日公布今年1月稅後純益1,100萬元，年減21%，1月每股稅後純益（EPS）0.27元，去年同期EPS為0.37元。
鴻呈董事長簡忠正之前表示，今年業績將逐季增長，第1季是谷底，第2季AI伺服器高速線相關產品（內部線與外部線）量產，第3季放量，推動今年業績成長的主力將是GB200等AI伺服器，預估今年伺服器占比將拉高到五成。
鴻呈2024年營收占比，工業應用16.12%、伺服器與資料存取21.10%、醫療設備2.02%、車載6.54%、能源系統0.39%、5G通訊18.23%、其他9.75%、機能材料25.84%。
鴻呈2024年營收21.62億元，年增19.1%，稅後純益1.85億元，年增62%，每股稅後純益（EPS）4.76元，2023年EPS為3.05元。
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