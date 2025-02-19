展望保守重挫 精材200元關卡只待兩天

精材（3374）18日法說釋出營運展望保守訊息，且遭三大法人聯手賣超1,135張，19日賣壓湧現，股價開盤直接跌破200關、報188元，盤中更爆量重挫逾9%，一度探低至183元，200元關卡僅站兩日。惟本土法人表示，雖然精材對2025年展望保守， 但受惠大股東新單挹注，營收仍有機會逐季向上。

精材18日於法說中提到，今年資本支出約35.6~37.9億元，較2024年實際資本支出倍增。精材公布2024年實際資本支出約15.14億元，雖低於原預估值20.4億元~23.5億元，但仍較2023年的8.66億元大增，2025年資本支出也會持續維持增加態勢。

精材2024年營收70.6億元、年增10.5%，每股淨利6.15元，優於2023年的5.07元。精材透露，2024年度盈餘擬於2025年每股配息2.5元，股息發放率約41%，與2023年相當。

法人指出，精材為台積電（2330）集團成員，台積電持股比率41%、也是精材第一大客戶，佔精材營收比重逾70%。而精材業務以客製化專案為主，因此營收變動幅度大。法人預期，精材首季為傳統淡季，上半年營收與去年同期持平，整體CSP需求下降，主因CIS CSP需求持平，以及3D感測光學元件需求因庫存調整而將下滑。但來自新建測試擴產加入後可望帶動營收成長，雖然精材對2025年展望保守，但在大股東新單挹注下，營收仍有機會逐季向上。