環宇2024年EPS -2.13元 虧損收斂
三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（18）日公告去年稅後淨損2.36億元，每股淨損2.13元，虧損狀況較前年每股淨損7.18元大幅改善，營運逐步重回正軌。
展望未來，環宇總執行長暨總裁安寶信曾在法說會上表示，受惠資料中心需求火熱，800G光模組出貨量明顯升溫，終端客戶涵蓋四大雲端服務供應商（CSP），預期今年出貨量將進一步放大。
據悉，環宇今年KGD主要出貨AI資料中心應用，目前終端雲端大廠需求很大，包括Google、Meta需求量都優於預期，環宇產品已切入四大CSP供應鏈，今年出貨動能會比去年更強勁。
針對未來KGD產能規劃，環宇認為，若從磊晶、晶片生產、後段切割等方面考量，現階段一個月產能約2,000萬顆，產能還算足夠。
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