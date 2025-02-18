鑫創電子 第1季拚雙增
工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（18）日舉行全球企業總部啟用典禮，鑫創電子董事長許育瑞指出，鑫創電子要的不只是5%、10%的成長，因為這樣的成長資本市場看不到，公司希望在布局邊緣AI業務以及攜手友達搶攻新能源車商用智慧座艙市場下，「能達到快速成長、倍數成長的目標」。此外，預期今年首季在車用業務帶動下，營收將呈現季增、年增雙成長表現。
鑫創電子去年底搬入中和「華固中原置地大樓」，新建兩條生產線，過去委外生產的模式將改為自製。
許育瑞表示，現今公司要求的成長不是只有5%、10%幅度，因為這種成長速度資本市場看不到，「好像老師眼中只有優等生，沒有好學生」。
鑫創電子為迎接下一階段成長，去年開始對業務進行調整，大力布局邊緣AI市場，目標應用場域從智慧製造擴展到智慧交通、智慧醫療、智慧零售。
許育瑞強調，鑫創電子在以既有的車載電腦為穩定成長基石，中期要搭上邊緣AI潮流，發展AI工業應用市場，長期則要與友達合作，鎖定新能源車的商用智慧座艙市場，「以達到快速成長、倍數成長的目標」。
鑫創電子新總部昨天啟用，大股東友達總經理柯富仁也到場力挺。他表示，過去LLM都在雲端，自從DeepSeek問世後，大家覺得可以馬上跳到邊緣端做垂直應用的LLM，這對友達來講就是完全符合面板加上IPC的應用模式，因此看好邊緣AI商機的爆發。
展望後市，鑫創電子預期，今年首季在車用業務帶動下，今年營收力拚10億元大關，挑戰續創新高紀錄。
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