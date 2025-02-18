泓辰 將赴歐美設廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池正極材料廠泓辰（3616）今年將設置年產能2,200噸的鋰錳鐵（LMFP）示範產線，預計今年底前量產。展望後市，泓辰董事長陳宏力昨（18）日指出，今年一大營運目標是確定歐美市場設廠計畫，擬採取與客戶合資方式成立新公司方式。

此外，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，泓辰成為美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）政策受惠供應鏈。

泓辰在美國第24屆先進車輛電池論壇（AABC）獲美國能源部公開推薦。在美中科技貿易戰氛圍下，美國能源部已撥款18.2億美元給14個專案，積極打造美國電池供應鏈，泓辰已獲推薦，成為重要合作標的材料廠商。

泓辰目前廠區在桃園，去年鋰錳鐵年產能為800噸，目前設置年產能2,200噸的示範產線，預計今年底前量產，未來年產能邁向「萬噸級」。

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