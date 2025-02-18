亞昕 逆勢推近千億元建案

不畏房市寒風，亞昕（5213）今年將逆勢推出近千億元案量，且今年完工量衝百億元，營運穩健看俏。亞昕指出，今年預計推出12大個案，包括合作對象的建案在內，總銷達998億元，其中亞昕占約總銷706億元。

法人指出，亞昕去年營收達86.88億元，預估每股稅後純益（EPS）不到2元，但今年在大案完工交屋下，有望營收達逾200億元，獲利有望較去年翻倍成長，可望挑戰賺半個資本額以上，並創下歷史新高紀錄。

亞昕今年預計推出12筆個案，其中大案包括總銷90億元的「文商36」、總銷114億元的台中「大連路」、總銷163億元的「林口中山路」，其餘個案還有「中和圓通」、「一邸」、「森丰」、「中央大道」、「寓邸」、「亞昕之森-洲際段」、「亞昕之嶼-榮德段」、「大進段」、「科博段-麻園頭」等。

完工量方面，亞昕今年預計有七筆以上新建案完工挹注，包括分回總銷約55億元「擎天森林」、總銷27億元「亞昕一見」、總銷77億元「喜徠登」、總銷18億元「昕見築」，以及跨年度入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案。

展望未來，亞昕指出，去年以來買了不少土地，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中等，在手庫存量豐富，皆為未來3年後的業績預先鋪路。

針對近期房市概況，亞昕認為，房市去年受到9月19日央行打炒房後，市場觀望氣氛濃厚，但其實仍有剛性需求，只是需要一段時間去適應新的政策，預期今年第1季還是會比較偏冷的狀態，但第2季起會開始持穩，下半年有望漸漸回溫，長期來看，房市會走向愈來愈健康的發展，對未來審慎樂觀，另，除了購地外，也會瞄準都更改建領域，若以區域來看，相當看好科技產業帶動的區域。