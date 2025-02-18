外資持上櫃股 市值增

外資今年來買超櫃買市場至昨（18）日止達349.4億元，持有上櫃股票市值占全市場市值比率為16.42%。外資持股市值前三大為力旺（3529）、元太、信驊。

外資今年來至昨日止持有上櫃股票市值占全市場市值比率，雖較2024年底16.65%略微下滑，但主要是櫃買市場市值增加，統計外資持股市值2024年底為1.08兆元，截至昨日增加到1.10兆元。

觀察外資最愛的上櫃股，目前外資持股市值前十名為力旺、元太、信驊、鈊象、群聯、環球晶、譜瑞-KY、新普、全家及旺矽。從產業來看，有六檔是半導體，包括IC設計、製造等，這不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面市場關注焦點族群。不論是業績、營運穩健程度或今年成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，都是市場看好的主流趨勢產業。

其中外資持有力旺市值有1,414.1億元，其次元太、信驊分別持有1,407.4億元與728.8億元。

若從外資持股張數來看，前十名分別為元太、龍巖、世界、頎邦、中美晶、全家、大國鋼、港建*、建榮及業強。產業來看，半導體也有三家最多，其次是電子零組件。其中外資的元太持股張數有48.6萬張，龍巖持股24.0萬張，第三名世界持股有23.5萬張。

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