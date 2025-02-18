台康、兆聯 上市案通過

臺灣證券交易所昨（18）日召開董事會，會中共通過台康生技（6589）、兆聯兩家公司股票上市，前者為上櫃轉上市。

根據證交所資料，台康生技董事長為劉理成，實收資本額約30.62億元，主要產品為生物相似藥及新藥研發、生技藥品委託開發及生產（CDMO）服務，2023年稅前淨損9.13億元。

此外，台康生技近日宣布與澳洲大廠Clarity Pharmaceuticals, Ltd.簽訂合作協議，布局澳洲及國際市場，初步由台康提供乳癌生物相似藥EG12014的原料藥，發展乳癌放射線免疫創新藥品Cu-64/67 SAR-trastuzumab執行臨床開發、及上市計劃。

另依證交所資料，兆聯實業申請上市資本額6.76億元，董事長為林國清，主要業務為高科技廠房純水、廢水回收系統工程及維運。兆聯2023年稅前純益為14.42億元，2024年前三季稅前純益已達13.57億元。