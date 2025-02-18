微邦攜信東 推整合治療方案

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

微邦（3184）昨（18）日宣布與知名藥廠信東生技攜手合作，透過微邦自主研發的藥物遞送平台，結合信東的霧化吸入液藥品，於今年1月起提供醫療院所整合性治療方案，專注於孩童與年長者舒緩慢性呼吸道疾病的用藥體驗與療效，並計畫逐步拓展至約6.7億人口的東南亞新興市場。

信東生技是台灣霧化吸入液藥水品項最齊全的藥廠，從短效到複方A+B的支氣管擴張劑、減少分泌物、化痰的吸入藥水都有生產，此次雙方合作的霧化吸入液藥品，包含舒德林、必坦寧、益撲喘、倍舒美、息汝痰及新上市的等張、高張吸入用食鹽水，提供樂齡友善的醫療服務。

微邦多年來自主研發肺部藥物遞送平台，有感於孩童與年長者為呼吸道肺部疾病的高危險族群，特別針對樂齡者的呼吸頻率，研發緩釋霧化給藥技術，提升藥物肺部沉積量。並且，搭配信東霧化吸入液，經由口鼻吸入可被迅速吸收，舒緩鼻塞稀釋痰液，以更高效、更友善的方式完成吸入治療。

微邦表示，透過藥物遞送平台可讓孩童與年長者可依專業醫事人員指示，以簡單操作的方式，在家中完成霧化治療，輕巧的機身亦便於隨身攜帶，不僅提升患者的生活品質，亦減輕醫療院所的人力負擔。

生技

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