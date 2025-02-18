寶雅 2025年拚展店55家

寶雅（5904）昨（18）日召開法說會，公司表示，未來將持續擴大自有品牌佔比，並積極推動店鋪改裝計畫。法人預估，今年寶雅展店數量預計淨增加55間，全年總店數將達到470間。

寶雅表示，2024年各品類商品銷售表現普遍呈現穩定成長趨勢，其中美妝、護膚及洗沐產品銷售額更實現雙位數增長，顯示市場需求強勁。此外，自有品牌將成為今年發展重點，目前寶雅已推出七個自有品牌，其銷售額佔整體營收2.5%。由於自有品牌具備較高的毛利率，公司預期透過持續擴展自有商品，有效提升整體獲利能力。

展店方面，寶雅截至1月底為止，全國門市總數達418間。寶雅指出，今年將持續進行店型調整與擴展，尤其聚焦於美妝店的布局，同時也涵蓋一般店及店中店，預計全年展店數量將實現雙位數增長，全店型將淨增超過50間，三種店型佔比各約三成，屆時全台門市總數將達到470間。

法人指出，寶雅在新開店及改裝店的營運表現優異，其中美妝店的坪效與SSG表現尤為突出，預期整體營收將維持約10%的年增率。

此外，法人分析，觀察改裝滿兩年的購物商場店，其單店營收仍年增約5%至10%；而街邊店在改裝滿一年後，同店銷售相較改裝前更增長15%至20%，顯示改裝策略成效顯著。

此外，寶雅自去年起逐步導入自助收銀系統，隨著高齡化社會帶來的勞動力減少，無人技術將有助於降低營運成本並提升效率。