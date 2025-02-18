旅天下 配發股息5元

興櫃觀光股旅天下（6961）董事會昨（18）日通過2024年財報，每股稅後純益3.63元，並通過去年盈餘分配案，每股擬配發現金股利3.5元、資本公積發放1.5元，合計配發5元股息。依今日收盤88.54元計算，現金殖利率達5.6%。

展望2025年，旅天下表示，日本仍是台人最喜愛的旅遊目的地，除了延續獨包台灣虎航直飛北海道函館，針對市場趨勢調整產品，打造長銷商品，今年亦深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀、宮崎航班，以多元主題設計行程，訂單能見度已達第3季。

旅天下去年合併營收衝至45.53億元，年增51.53%，主要受惠長程線業績跨步，稅後純益0.85億元，年減38.8%，主要受包機影響。旅天下表示，今年營運動能持續強勁，1月合併營收4.34億元，較去年同期成長53.18%，刷新歷史同期新高紀錄，主要營收貢獻來自「雪祭、跨年、春節連假等旺季」挹注。

在產品布局方面，旅天下表示，因看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。另外，長程線部分，除了完善歐洲雙點進出布局，並加入華航PAK（聯營出團）行列，歐洲線量能有望再拓展。

旅天下發言人許哲郎指出，目前門市加盟與產品加盟皆突破70家，為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，鞏固「台灣旅遊加盟領導品牌」地位。此外，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

為持續優化全台門市服務品質，旅天下於台北市復興北路開設直營門市，定期對加盟門市服務人員進行教育訓練，以實際門市銷售經驗取代教室內簡章上課，讓課程更具臨場感。