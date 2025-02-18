波若威 1月每股賺0.08元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告最新自結數，1月稅前盈餘600萬元，年減89%，稅後純益700萬元，年減83%，每股純益0.08元。

波若威昨日股價開高走高，盤中兩度翻黑，午盤後放量走強，終場大漲超過半根停板、勁揚9元，收在177.5元。

波若威積極切入共同光學封裝（CPO）領域，透過客製化服務搶占CPO商機。

波若威指出，由於光通訊技術革新，可帶動散熱及耗電量下降，看好光通訊在數據中心、AI運算等領域的應用前景，會持續根據客戶需求提供靈活的解決方案，把握市場機遇。

法人認為，從技術角度來看，由於CPO光纖陣列單元為光通訊元件業者擅長領域，尤其對波若威這類原本專注光纖網路接取介面元件的業者而言，更具技術領先及貼近客戶優勢，看好波若威相關業務於2026年後，有機會成為業績成長主軸之一。

光纖 光通訊元件 波若威

延伸閱讀

揚明光揮軍 CPO 報捷

上詮資料中心客戶需求旺 1月自結營運損平

留政鈺專欄／機器人、CPO族 布局主軸

矽光子的遺珠~訊芯-KY

相關新聞

鑫創電子 第1季拚雙增

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（18）日舉行全球企業總部啟用典禮，鑫創電子董事長許育瑞指出，鑫創電子要的不只是5%、1...

波若威 1月每股賺0.08元

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告最新自結數，1月稅前盈餘600萬元，年減...

環宇2024年EPS -2.13元 虧損收斂

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（18）日公告去年稅後淨損2.36億元，每股淨損2.13元，虧損狀況較前年每股淨損...

英濟 1月每股淨損0.3元

系統整合暨製造英濟（3294）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（18）日應主管機關要求，公告自結元月稅後淨損3,900萬...

台康、兆聯 上市案通過

臺灣證券交易所昨（18）日召開董事會，會中共通過台康生技、兆聯兩家公司股票上市，前者為上櫃轉上市。

外資持上櫃股 市值增

外資今年來買超櫃買市場至昨（18）日止達349.4億元，持有上櫃股票市值占全市場市值比率為16.42%。外資持股市值前三大為力旺（3529）、元太、信驊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。