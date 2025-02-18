波若威 1月每股賺0.08元

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告最新自結數，1月稅前盈餘600萬元，年減89%，稅後純益700萬元，年減83%，每股純益0.08元。

波若威昨日股價開高走高，盤中兩度翻黑，午盤後放量走強，終場大漲超過半根停板、勁揚9元，收在177.5元。

波若威積極切入共同光學封裝（CPO）領域，透過客製化服務搶占CPO商機。

波若威指出，由於光通訊技術革新，可帶動散熱及耗電量下降，看好光通訊在數據中心、AI運算等領域的應用前景，會持續根據客戶需求提供靈活的解決方案，把握市場機遇。

法人認為，從技術角度來看，由於CPO光纖陣列單元為光通訊元件業者擅長領域，尤其對波若威這類原本專注光纖網路接取介面元件的業者而言，更具技術領先及貼近客戶優勢，看好波若威相關業務於2026年後，有機會成為業績成長主軸之一。