大略2月20日起恢復在證券商營業處所買賣
櫃買中心表示，大略國際控股（大略-KY ）（4804）已補行公告2024年6月起的營業額等相關資訊，並於2025年2月8日補行申報2024年第2季及第3季財務報告，其停止有價證券櫃檯買賣原因已消滅；惟因該公司公告申報2024年第3季財務報告顯示淨值仍低於所列示股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第1款、第3款及同條第5項第2款之情事，因此公告該公司有價證券自2025年2月20日恢復交易，並繼續列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣其有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報，暨採每30分鐘撮合一次的分盤方式交易。
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