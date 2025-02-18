櫃買中心通過意藍資訊上櫃案
櫃買中心18日通過意藍資訊（6925）上櫃案。意藍科技主要從事AI智慧數據服務相關之軟體研究、開發及銷售，申請時資本額約1.76億元。意藍今日在興櫃收盤參考價為 75.5元，上漲5.33元。
根據資料，意藍資訊2023年合併營業收入為1.65億元，稅後淨利為3,584.2萬元，每股純益為2.03元。2024年前三季營業收入為1.33億元，稅後淨利為3,429.8萬元，每股純益為1.94元，2024年全年營收1.83億元，年增11.1%。
意藍資訊是台灣的AI智慧數據分析服務提供業者，以SaaS訂閱制提供高品質解決方案。主要三大產品包括數據索引及搜尋引擎，AI深度自然語意分析，以及數據擷取和解析的ETL數據處理。用以協助企業設計、建置，能夠處理大量非結構化資訊，進行索引搜尋及AI分析，以雲端化營運之數據服務，賦能企業。
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