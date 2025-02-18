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鋼鐵股友鋮預計3月下旬上櫃 估美國關稅影響不大

中央社／ 台北18日電

鋼鐵股將添新兵，台灣扣件供應商友鋮預計今年3月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價新台幣40元，董事長張宏誠表示，美國總統川普上任後雖祭出鋼鋁關稅，7成市場仍需仰賴海外供應商，台灣在無差別關稅政策下，競爭條件並無改變，因此對友鋮影響不大。

另外，談到今年動能，張宏誠表示，歐洲和日本未來將持續布局，舊的大型客戶是成長業務一部分，再來是近期進入日本市場，業務成長中；而公司整體在手訂單已到今年第3季，他看好今年營運有望比去年成長。

友鋮今天舉辦媒體交流會。友鋮於2001年創立，為專營特殊汽車零配件的供應商，涵蓋出口貿易到生產製造，購併必鋮公司及蘇州友連公司為子公司，主要產品8成以上為客製化汽車零件，年出口特殊產品逾2萬個規格，除了廠內自製螺絲及委外生產各式扣件產品之外，有多達126家專業供應商。

友鋮主要銷售地區8成以上在歐美國家，主要客戶的終端客戶為知名汽車大廠。

對於川普上任後祭出鋼鋁25%關稅，張宏誠說，因是無差別徵收，在各國齊頭狀況下，競爭條件無改變；只是過去30年來，美國扣件產業持續有公司結束營業，甚至直到去年，最大扣件公司仍在施行關廠計畫，短期美國當地產能要補上來並不容易。

張宏誠說，美國扣件製造商約滿足當地市場25%至30%需求量，其餘70%市場需求仍需仰賴海外供應商，台灣因具有開發模具能力，以及老師傅的功力，形成特殊螺絲螺帽的高門檻。

友鋮2023年營收為22.85億元，稅後純益為2.09億元，年減23.5%，友鋮向中央社記者表示，廠商因疫情與塞港問題，下單量暴增，庫存過剩，導致2023年訂單量下降影響獲利，每股純益為5.72元。

友鋮2024年前3季營收為18.34億元，稅後純益為1.97億元，年增7.67%，每股純益為4.82元，反應市場需求而逐步恢復正常。今年生產基地產能陸續開出，在產量持續增長之下，未來展望與營收前景可期。

美國

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