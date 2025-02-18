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旅天下董事會通過擬配發現金股利5元 殖利率5.6%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

受惠全球旅遊市場熱絡，旅天下聯合國際旅行社（6961）18日董事會通過2024年財報，合併營收衝至45.53億元，年增51.53%，其中長程線表現最亮眼，成長124%。每股稅後盈餘（EPS）3.63元，擬配發現金股利3.5元、資本公積發放1.5元，總計2024全年每股配發5元現金股利。依18日收盤均價88.54元計算，現金殖利率達5.6%。

今年營運動能持續強勁，1月合併營收4.34億元，較去年同期成長53.18%，刷新歷史同期新高紀錄，主要營收貢獻來自「雪祭、跨年、春節連假等旺季」挹注。旅天下表示，對2025年市場抱持信心，目前日本仍是台人最喜愛的旅遊目的地，除了延續獨包台灣虎航直飛北海道函館，針對市場趨勢調整產品，打造長銷商品，今年亦深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀、宮崎航班，以多元主題設計行程，訂單能見度已達第3季。因看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。另外，長程線部分，除了完善歐洲雙點進出布局，並加入華航PAK（聯營出團）行列，歐洲線量能有望再拓展。

發言人許哲郎指出，旅天下門市加盟與產品加盟皆突破70家，為全台最多門市的旅行社，並以「你的旅遊好鄰居」之精神服務客人。今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，鞏固「台灣旅遊加盟領導品牌」地位。此外，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

為優化、維持全台門市服務品質，旅天下於台北市復興北路開設直營門市，定期對加盟門市服務人員進行教育訓練，以實際門市銷售經驗取代教室內簡章上課，讓課程更具臨場感。台北直營門市鄰近光復北路、民生東路兩大商圈，靠近捷運中山國中站、南京復興站，瞄準辦公大樓與商圈消費力，單店營業額可期。

台灣虎航 營收

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