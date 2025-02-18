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擎亞登天價、改寫歷史新高 HBM為營運添薪

經濟日報／ 本報記者/台北即時報導

擎亞（8096）近期股價漲勢剽悍，18日盤中攻上漲停77.7元鎖死，改寫歷史新高；而累計自114年開紅盤至今，擎亞股價共上漲39.55元、漲幅達103.66%。由於多頭攻勢凌厲，股價多次達公布注意交易資訊標準，擎亞日前也公布113年12月營收為29.49億元、年增27%，稅前淨利1.12億元、年增444%，歸屬母公司業主淨利1.07億元、較112年同期轉虧為盈，每股盈餘為0.71元；113年第3季營收68.45億元、年增11%，稅前淨利2.76億元，歸屬母公司業主淨利2.68億元，每股盈餘1.8元，皆較112年同期轉虧為盈。累計113年度，擎亞營收達282.46億元，年增25.87%。

受惠AI伺服器需求持續升溫，擎亞HBM業務也隨之快速成長。擎亞表示，113年HBM相關營收較112年倍增，且第4季因需求強勁，營收與本業毛利率皆有所提升，並預期今年首季可望延續成長動能，此外，三星的HBM3與HBM3E產品可望於下半年為營收添薪。

擎亞指出，目前HBM市場需求強勁，HBM2、HBM2E將於上半年完成最後拉貨，而HBM3、HBM3E則預計在下半年開始貢獻營收，由於HBM3E產品單價更高，也讓市場有所期待。而除了AI伺服器市場，擎亞代理的AMOLED面板產品線受惠於品牌廠導入，宏碁（2353）、華碩（2357）新機逐步採用OLED面板之下，也有望為營運增添動能。

伺服器 營收

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