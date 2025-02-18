中光電法說會／不確定性多 但今年兩事業均估成長一至二成

中光電（5371）18日下午召開線上法人說明會，公布113年第4季財務報表。總計第4季合併營業收入淨額為新台幣98.87億元，受到淡季效應影響，較第3季減少7.5%，相較去年同期則持平。第4季合併毛利率為19%，較前一季之16.6%增加2.4%，主要係受惠於有利的匯差與產品組合；相較去年同期之20.2%則因產品組合變化影響而減少1.2%。合併營業淨利為新台幣0.69億元，較第3季及去年同期分別減少36%及66%。合併稅後淨利為新台幣2.31億元，較第3季及去年同期分別成長17%及4%。歸屬母公司股東之淨利為新台幣1.93億元，較第3季之新台幣2.03億元減少5%，較去年同期之新台幣2.6億元則減少26%。113年第4季基本每股盈餘為新台幣0.49元。

由於國際政經情勢持續動盪，全球景氣回升動能遲滯，加上通膨、利率上升及其他因素持續干擾消費性產品復甦，113年全年合併營業收入淨額為新台幣396.69億元，較112年全年合併營收新台幣394.92億元微幅成長0.4%。合併毛利率為17.8%，較112年之19.9%減少2.1%，主係受到產品組合變化不利影響。合併營業利益為新台幣1.88億元，較112年減少80%。合併稅後淨利新台幣6.58億元，則較112年之新台幣12.02億元減少45%。歸屬母公司股東之淨利為新台幣8.2億元，較112年減少41%。113年全年基本每股盈餘為新台幣2.1元，低於112年全年之基本每股盈餘新台幣3.56元。

節能產品第4季合併營收約48.59億元，受到傳統淡季影響，較前一季減少10%，相較去年同期則成長10%；第4季出貨量約722萬片/台，季減5%，年減4%。累計節能產品113年全年合併營收約188.37億元，受惠於TV/Table及車載產品出貨增加而較112年成長8%；出貨量則約2,990萬片/台，年減2%。針對114年第1季營運，林惠姿總經理表示，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品第1季整體出貨量預期將與第4季持平。林惠姿同時說明，114年整體營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰之發動將帶動TV、PID及NB需求回穩及提前備貨之效益，且Monitor LCM及Monitor整機新生意已於越南廠開始量產並將逐步放量，並預期將有更多新客戶與新產品於越南廠區導入量產，同時，OLED NB/Tablet機種及ODM車載機種出貨量亦將隨市場成長趨勢逐步增加。因此，預期114年節能產品的整體出貨量將成長一到二成。

展望未來營運發展，林惠姿表示，節能產品事業群將延續113年的發展方向，並更積極推廣新商機，例如AI NB與換機潮帶來的市場機會，以及車載智能整合應用顯示器的成長潛力。同時，將持續關注並實踐ESG精神，積極導入更多綠色設計技術，如低功耗與前光產品等，以更精準地滿足客戶需求，穩健成長。

影像產品第4季合併營收約25.88億元，出貨量則約17萬2仟台，分別較第3季減少25%及26%，相較去年同期則分別減少22%及23%。累計113年全年合併營收約127.13億元，合併出貨量則約86.2萬台，分別較去年同期減少6%及12%，主要係由於國際政經局勢的高度不穩定，導致全球總體經濟持續低迷，企業和消費者撙節開支所致。針對114年第1季營運，林惠姿表示，受到傳統淡季影響，預估影像產品整體出貨量將季減個位數。此外，由於戰爭、通膨、美國關稅、匯率波動和各區域GDP成長保守的預期，導致未來一至二季的需求充滿不確定性，但預期下半年將可望恢復成長動能，因此預估114年影像產品整體出貨量將有一至二成之成長。

展望未來營運發展，影像產品將以市場需求及解決痛點為前提，持續運用及整合光、機、電、熱、軟、材料等核心技術，致力於大屏拼接、互動觸控、數位看板、大型公共空間顯示暨智慧連結整體影像解決方案，以拓展不同領域的客戶與應用。在全球環境永續趨勢與公司節能減碳政策的指引下，將ESG理念深植於組織與產品層面，並融入影像產品的核心策略，進一步落實至供應鏈、製造端，以及綠色投影機的整機檢索與規劃。同時，為滿足使用者的需求與習性，整合先進AI/智能技術，加強智能應用與場域之間的緊密連結，持續提供使用者更驚豔的影像生活體驗。整體營運以追求利潤，穩健成長為目標。