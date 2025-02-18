鋼鐵新股上櫃 友鋮智慧新工藝傳統再升級

友鋮（7718）2024年12月27日通過櫃檯買賣中心股票上櫃申請案，並將於19日舉辦上櫃前業績發表會。

友鋮2001年設立，至今已逾23年，專營特殊汽車零配件的供應商，其間從出口貿易到生產製造，購併必鋮公司及蘇州友連公司為子公司，主要產品八成

以上的客製化汽車零件，年出口特殊產品超過兩萬多個規格，除了廠內自製螺絲及委外生產各式扣件產品，更有多達126家專業供應商，此外也取得海外授權台灣製造產品專利「MAThread®」，近期更成功開發雙齒防鬆華司TEC /SPECLOCK® WASHER，銷往歐美客戶。為符合法規，已通過多項管理認證如：ISO 9001、IATF 16949、A2LA(美國實驗室認證)、ISO 14001等。

友鋮主要產品銷售地區有八成以上在歐美地區，主要客戶終端客戶為知名汽車大廠如：Benz、TOYOTA、BMW、VW、Ford、Bosch、GM、NISSAN、Electrolux、Porsche、John Deere、Tesla、Whirlpool、Continental Group等。秉持著以誠信為經營理念，注重對員工、客戶及供應商的承諾，擁有40位專業銷售工程師，針對大量客戶圖面，提供快速又精準的報價，滿足客戶的需求，要求高品質及交期準時，與客戶建立長期依存關係。

友鋮一廠仁德廠主要是生產M3~M14螺絲，廠內輾牙機有17台，成型機有16台，二廠新吉廠以智慧型工廠為目標來設計，除了擴充生產線規劃M2.5~M24輾牙機、成型機，新增折彎機及U型螺栓機，另外新增分檢及包裝部門，新增設備光學篩選機、自動包裝機、機械手臂、自動搬運車等，持續精進製造能力，利用模具設計特長及成型技術大幅減少模具使用，為客戶降低成本免去二次加工的需求，開發新產品提升市占率，創新多元發展。

友鋮憑藉高品質的產品及客戶服務，持續提升製造量能與研發能力，2023年度營收22.85億元，每股稅後盈餘（EPS）5.72元；2024截至第3季營收

18.34億元，EPS 4.82元，透過業務布局策略，2025年後生產基地產能陸續開出，在產量持續增長之下，未來展望與營收前景可期。