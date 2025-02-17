漢達血癌藥 美企搶授權

漢達血癌藥夯，五美企搶授權。漢達生技（6620）旗下已獲美國FDA核准上市的口服血癌藥Phyrago，最快2月底就可授權美國經銷商，授權金保守估計1,500萬美元（約新台幣4.9億元），將在首季財報反映；藥品3月將在美開賣，預期第2季就可貢獻漢達銷售業績。

根據漢達揭露資訊，Phyrago原廠藥來自必治妥藥廠，每年市場銷售額約9億美元，不過Phyrago在美國擁有孤兒藥（ODD）資格，除了原廠之外，目前漢達享有三年市場獨賣期，目前正在申請孤兒藥市場專有保護認證（ODE），若順利，獨賣期可望延長至七年。

看好漢達發展潛力，統一集團旗下原料藥大廠台灣神隆擬入股漢達，成為第二大股東，未來雙方是否有更多國際級合作規劃，備受市場關注。根據最新進度，漢達將以私募方式辦理現金增資發行普通股，引進神隆參與私募案，神隆預計取得漢達私募股票2.2萬張，持股比重將達13.5%，成為第二大股東。漢達將於2月底前召開董事會，討論並決議私募訂價等相關事項。

授權進度方面，漢達表示，公司針對Phyrago正積極與五家美國經銷商洽談授權，如果順利最快2月底就可敲定合作對象，3月就可開始在美國銷售推廣。據了解，一旦漢達將Phyrago授權後，將可獲得授權金保守估計可達1,500萬美元（約新台幣4.9億元），直接回收最初買價的五成，並反映在今年首季財報，至於Phyrago最慢可在第2季貢獻漢達營收，後續的銷售分潤等潛在利益，則仍待公司揭露。

漢達生技是一家發展新劑型新藥開發公司，該公司今年初以3,000萬美元買下的Phyrago，可同時治療慢性骨髓癌、與急性淋巴癌，漢達經過努力，成功與Phyrago的開發廠PXMMI, LLC達成協議，今年初買下藥物所有權。

國內目前進軍血癌相關藥物市場公司有三家，除了漢達之外，還有美時的多發性骨髓癌一線學名藥Lenalidomide，原廠全球市場規模約100億美元，根據與原廠雙方協議，美時今年出貨Lenalidomide至美國的數量將達高峰。

此外，藥華藥主攻骨髓增生性腫瘤（MPN）新藥市場，今年更受惠競爭產品缺藥風波，真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg將在2月起緊急出貨加拿大，未來兩年各國都將陸續改採購藥華藥的產品。