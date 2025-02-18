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台特化2024年 EPS 2.74元 發2元股息

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台特化董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
台特化董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

台特化（4772）昨（17）日公告2024年自結獲利，稅後純益3.85億元，每股純益（EPS）2.74元，其中第4季稅後純益1.29億元，季增三成，第4季單季EPS達到0.9元。

台特化董事會也通過擬配發現金股利每股2元，按17日收盤價211.5元計算，現金殖利率約0.94%。

台特化是台積電特化氣體供應商，背後大股東為持股三成的中美晶，其製程關鍵材料矽烷類氣體，用於先進製程中薄膜沉積製程，隨著線徑微縮，應用等級從過往矽甲烷朝矽乙烷邁進，符合2奈米及以下之應用。

台特化開發的新產品無水氟化氫（AHF），更是先進半導體製程中的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主應用晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，可應用於更先進製程，已送樣客戶認證，可望在今年首季開始出貨。

法人分析，隨著半導體進入2奈米、甚至埃米時代，矽乙烷需求將在未來三年快速增長，台特化矽烷專利製程技術具節能、環保優勢，將成主要受惠化工廠。

另外，面對AI帶動的高頻寬記憶體（HBM）及3D快閃記憶體需求，帶動矽乙烷使用量持續上升，台特化在市場中地位將更鞏固。由於AHF預計第1季開始出貨並貢獻營收，加上矽乙烷出貨看俏，法人預期台特化今年特氣稼動率將快速上升。

半導體 快閃記憶體

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