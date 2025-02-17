中光電2024年 EPS 2.1元 攻無人機

中光電（5371）昨（17）日公布去年第4季財報，單季毛利率19.01%，季增2.4個百分點，年減1.2個百分點；稅後純益1.93億元，季減5%，年減25.9%，每股純益0.49元。

中光電累計2024年毛利率17.77%，年減2.16個百分點；稅後純益8.2億元，年減41.1%，每股純益2.1元。中光電將於今天舉辦法說會，說明上季財報細節與展望。

就去年各主要產品線表現，中光電指出，背光模組所屬的節能產品營收約188.37億元，去年出貨量2,990萬片／台，分別年增8%及略減2%，主要受惠越南廠電視模組，監視器模組及監視器整機順利量產。

影像產品去年營收127.13億元，出貨量86.2萬餘台，分別年減6%及12%，主因整體景氣不如預期，通膨、戰爭及選舉等因素使品牌行銷與市場需求遲滯。