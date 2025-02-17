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台特化去年EPS 2.74元 董事會通過擬配現金股利2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台特化（4772）17日公告2024年自結獲利，稅後淨利3.85億元，每股稅後純益（EPS）2.74元，其中第4季稅後淨利1.29億元，季增三成，第4季單季EPS達到0.9元。台特化董事會也通過擬配發現金股利每股2元，按17日收盤價211.5元計算，現金殖利率0.94%。

台特化是台積電（2330）特化氣體供應商，該公司的製程關鍵材料矽烷類氣體，用於先進製程中薄膜沉積製程，隨著線徑微縮，應用等級從過往矽甲烷朝矽乙烷邁進，於晶圓上可做更多蝕刻電路，符合2奈米及以下之應用。

台特化開發的新產品無水氟化氫（AHF），更是先進半導體製程中的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主應用晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，可應用於更先進製程，已送樣客戶認證，可望今年首季開始出貨，營運動能受惠推進。

台積電 晶圓

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