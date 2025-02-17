系微去年第4季稅前利益 創單季歷史新高紀錄

系微（6231）公告去年第4季自結損益，受惠AI PC風潮，以及PC產業緩步回溫，帶動系微去年第4季稅前利益交出雙成長，季增5.45%、年增50.65%，創單季歷史新高紀錄。

系微公布去年第4季營收4.28億元，季增3.63%、年增15.36%，為單季歷史新高紀錄，營業利益1.05億元，與上季持平、年增26.51%，稅前利益1.16億元，季增5.45%、年增50.65%，亦創單季歷史新高紀錄。

系微表示，此為自結數，尚未經會計師核閱。

系微表示，近年來在PC及伺服器的市場上持續同步成長，品牌形象與領先技術皆受到相當的肯定，也成為2024年能創下業績新高的主要原因。

系微總經理莊鈴文先前指出，系微在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市佔率之外，更憑藉著在ARM 平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。

此外，在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。

莊鈴文表示，展望2025年，系微將秉持對領先技術開發與優良品質的堅持為客戶服務，持續正向樂觀的成長，期待再創佳績。

展望後市，隨著越來越多PC品牌廠擴大WoA產品線，系微已預期2025年將有更多相關案子，而系微是同業中支援最齊全的業者，且在arm架構收費略高於x86架構下，預計將帶動系微2025年營運持續成長。