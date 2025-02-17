快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

系微去年第4季稅前利益 創單季歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）公告去年第4季自結損益，受惠AI PC風潮，以及PC產業緩步回溫，帶動系微去年第4季稅前利益交出雙成長，季增5.45%、年增50.65%，創單季歷史新高紀錄。

系微公布去年第4季營收4.28億元，季增3.63%、年增15.36%，為單季歷史新高紀錄，營業利益1.05億元，與上季持平、年增26.51%，稅前利益1.16億元，季增5.45%、年增50.65%，亦創單季歷史新高紀錄。

系微表示，此為自結數，尚未經會計師核閱。

系微表示，近年來在PC及伺服器的市場上持續同步成長，品牌形象與領先技術皆受到相當的肯定，也成為2024年能創下業績新高的主要原因。

系微總經理莊鈴文先前指出，系微在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市佔率之外，更憑藉著在ARM 平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。

此外，在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。

莊鈴文表示，展望2025年，系微將秉持對領先技術開發與優良品質的堅持為客戶服務，持續正向樂觀的成長，期待再創佳績。

展望後市，隨著越來越多PC品牌廠擴大WoA產品線，系微已預期2025年將有更多相關案子，而系微是同業中支援最齊全的業者，且在arm架構收費略高於x86架構下，預計將帶動系微2025年營運持續成長。

AI 系微

延伸閱讀

政府推動兆元投資方案 上半年公建商機衝1,143億

2025大好運來襲！「4大星座」終於等到逆襲時刻，事業、愛情、金錢三大運勢全面爆發！

2025年Netflix華語影集5部公開！謝盈萱《忘了我記得》合體「傳奇男星」秦漢，舒淇《回魂記》集結三大影后

捷運東環段出入口開發案 都審委員建議增設行李坡道

相關新聞

創櫃板再添生力軍！金玻2月26日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃（7668）（產業類別：綠能環保）將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。金玻公司開創...

映興5.7億買台中不動產

連接器廠映興（3597）昨（16）日公告取得台中市南屯區土地及廠房等不動產並完成簽約，交易總金額5.7億元，取得目的為業...

櫃買家族衝上1,303家

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市...

榮田25日上櫃 每股45元

工具機大廠榮田（7709）預計2月25日掛牌上櫃，預期公開申購價格為每股45元；以14日興櫃成交均價59元計算，初估中籤...

金玻將掛牌 26日籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃廠股份有限公司（7668）產業類別為綠能環保，將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版，五大職業技能全面優化，並推出轉業轉換與新的狩獵場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。