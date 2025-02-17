全球AM車門把手龍頭虎山 今年營收拚再創新高

全球最大AM車門把手製造商虎山（7736）將於2月18日舉行上市前業績發表會，預計3月中旬上市掛牌，成為台股汽車零組件產業的新生力軍。虎山董事長陳映志表示，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，今年業績成長出現想像空間，虎山力拚營收、獲利再衝新高。

陳映志表示，虎山公司產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及多樣化汽車零組件，其中把手年銷售近1,000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同品號，這樣的能力是許多同業追不上，同時其亦為全球唯一通過美國汽車零件協會（CAPA）702/703認證的企業，該認證涵蓋高解析度車用鏡頭及汽車傳感器，累計開發超過500種產品；虎山產品銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等全球100多個國家，擁有超過500家客戶，並在北美市場擁有顯著的市場領導地位。

虎山成為台股汽車零組件新生力軍，2月17日收盤時股價來到142元，漲幅達13%。在產品營收占比方面，2024年車門把手占比約為62%，車用鏡頭占10%，而其他零組件（如車用扣件、窗戶升降機、塑膠零件及線材等）則約占 28%，公司透過多元布局，強化產品競爭力。在銷售區域部分，北美市場為主要營收來源，約占72%，歐洲占9%，其他地區則占19%。隨著AM2.0產品線的擴展，未來幾年，北美市場的營收持續成長有望，而中南美洲及其他市場將有進一步擴張潛力。

陳映志進一步分析，虎山耕耘AM市場超過40年，與全球主要進口商通路等建立了穩固的合作關係，並透過完善的產品線滿足不同市場的需求。目前在台灣設有生產基地，並於台、美設立研發據點，且擁有全球唯一的CAPA 702/703認證實驗室，能夠自主掌握模具設計及高階鏡頭技術，並是全球唯一能與CAPA（美國合格汽車零件協會，美國唯一針對汽車碰撞零件而設的獨立、非營利性質之認證組織）共同制定車用鏡頭與超聲波雷達認證標準規範的企業，確立了市場的技術門檻，並持續推動ADAS零件的認證標準，為未來發展奠定基礎。

在市場策略上，虎山的「Beyond OE」策略，以提供超越原廠零件（OE）的品質為目標，專注於提升消費者體驗，並優化維修流程，透過快速開發及高效供應鏈，確保產品的競爭力。公司近年來更積極推動AM2.0產品策略，定位於中至高價位市場，主打高品質升級零件，並透過保險公司、售後維修廠、改裝零售店等多元渠道進行銷售，毛利率可高於業界，顯著優於OE與傳統AM零件。

根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至2028年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約5%。此外，根據S&P Global Mobility的數據顯示，美國2023年道路上的平均車齡已達12.5年，消費者因新車價格上漲轉向維修市場，且AM零件價格僅為OE（原廠）零件價格的30~50%，隨著舊車維修需求日益增加，進一步推動AM市場的發展。