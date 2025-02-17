接單看旺+外資加碼 高技爆量閃紅燈
高技（5439）受惠高階交換器板需求明確，網通產品業績成長可期，首季業績可望「淡季不淡」，上周五獲外資大舉回補1,834張、三大法人合計買超1,860張，17日人氣大噴發，近午成交量已日增近3倍，並推升股價一度衝上漲停137.5元，改寫2023年12月下旬來波段新高。
高技主要生產利基型多層板PCB，產品應用包括AI伺服器板、400G交換器板、資通訊零組件、工業電腦等，而目前以網通產品為主要成長引擎，訂單拉貨力道強勁且能見度最高，產能稼動率達85%。
由於現階段產能滿載，為因應800GbE交換器需求逐漸明朗、Switch升級潮，加上博通相關晶片供應逐步放量，去年底董事會規畫擴產，斥資5.6億元於桃園現有廠地附近購置新廠房。受惠急單需求量變高，加上握有長期訂單，高技今年資本支出規劃至10億元、約比去年增加三倍以上，預期可擴充高頻高速板30％產能以因應網通客戶需求，並增添營運柴火；此外，泰國設廠也正積極完成增設進度。
高技元月營收3.51億元，月減1.76%、年增12.9%；以占比觀察，網通約占40%、電工占30%、車用占27%，半導體及其他占3%。
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