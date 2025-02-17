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創櫃板再添生力軍！金玻2月26日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金玻公司玻璃容器為綠色循環經濟貢獻心力。(金門玻璃/提供)
金玻公司玻璃容器為綠色循環經濟貢獻心力。(金門玻璃/提供)

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃（7668）（產業類別：綠能環保）將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。金玻公司開創新穎工藝技法將玻璃酒瓶設計並形塑成美觀與實用兼顧的曲線造型作品，具備協助酒廠推出各式紀念酒搭載特殊造型瓶的能力，該公司另透過技術改良與創新，在不影響瓶身強度基礎下開發出輕量化及具環保效益的玻璃容器。

金玻公司將自2025年2月19日起揭示其籌資資訊，2月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。

創櫃板 櫃買中心

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