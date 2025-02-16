映興5.7億買台中不動產

連接器廠映興（3597）昨（16）日公告取得台中市南屯區土地及廠房等不動產並完成簽約，交易總金額5.7億元，取得目的為業務擴展及產能規劃所需。

映興公告，此次取得台中市南屯區土地的面積約822.12坪、建物面積約2,476.66坪，交易相對人為三一東林科技。

映興三大業務涵蓋連接線束模組、代理元件及系統產品服務，其中，代理元件產品包含馬達保護器、壓力傳感器、溫度開關、斷路器，系統產品服務包含移動式太陽能車、BBU／UPS電控盤配盤工程，至於連接線束模組則有OBM連接器+線束、ODM連接器+線束等。

從產業領域來看，映興布局車載電子、工業應用、移動載具、綠能儲能及AI伺服器等五大應用端。

基本面部分，映興受農曆春節長假導致工作天數減少影響，今年元月營收降至6,593.4萬元，月減20.5%、年增39.2%，為六個月來低點。

映興2024全年營收為7.38億元、年增20.8%；映興尚未公告去年全年成績，2024年前三季稅後純益2,970.2萬元、年增46.98%，每股純益0.76元。