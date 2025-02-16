金玻將掛牌 26日籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃廠股份有限公司（7668）產業類別為綠能環保，將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

金玻公司開創新穎工藝技法，將玻璃酒瓶設計並形塑成美觀與實用兼顧的曲線造型作品，具備協助酒廠推出各式紀念酒搭載特殊造型瓶的能力，該公司另透過技術改良與創新，在不影響瓶身強度基礎下，開發出輕量化及具環保效益的玻璃容器。

櫃買中心指出，金玻公司將自2025年2月19日起揭示其籌資資訊，2月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。