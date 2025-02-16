聽新聞
0:00 / 0:00
金玻將掛牌 26日籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃廠股份有限公司（7668）產業類別為綠能環保，將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。
金玻公司開創新穎工藝技法，將玻璃酒瓶設計並形塑成美觀與實用兼顧的曲線造型作品，具備協助酒廠推出各式紀念酒搭載特殊造型瓶的能力，該公司另透過技術改良與創新，在不影響瓶身強度基礎下，開發出輕量化及具環保效益的玻璃容器。
櫃買中心指出，金玻公司將自2025年2月19日起揭示其籌資資訊，2月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言