橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版，五大職業技能全面優化，並推出轉業轉換與新的狩獵場，引爆玩家一波消費潮，有望挹注第1季業績成長。

據悉，《波拉西亞戰記》為南韓遊戲大廠Nexon有史以來花費最多開發成本、人力的3A遊戲大作，去年6月已在台上市，橘子獲得台港澳獨家代理權，該遊戲在年後進行版本更新，藉此吸引玩家消費。

橘子今年元月營收9.08億元，月增49.1%、年增5.9%。法人指出，主因春節、寒假帶動業績較去年12月顯著成長。

法人認為，2月仍有連續假期，加上遊戲推出版本更新，有助激勵橘子營收表現維持在高檔水準，整體第1季營運動能有望較去年第4季更好。

橘子今年邁向成立30年，入選標普全球（S&P Global）公布的《2025永續年鑑》，於互動媒體娛樂業全球同業中名列第三名，總成績獲得產業最佳進步獎及全球前10%永續企業肯定，也是台灣首家入選的遊戲業。