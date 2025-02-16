快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

聽新聞
0:00 / 0:00

橘子手遊改版 衝業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
遊戲營運商橘子旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版。橘子／提供
遊戲營運商橘子旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版。橘子／提供

遊戲營運商橘子（6180）旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版，五大職業技能全面優化，並推出轉業轉換與新的狩獵場，引爆玩家一波消費潮，有望挹注第1季業績成長。

據悉，《波拉西亞戰記》為南韓遊戲大廠Nexon有史以來花費最多開發成本、人力的3A遊戲大作，去年6月已在台上市，橘子獲得台港澳獨家代理權，該遊戲在年後進行版本更新，藉此吸引玩家消費。

橘子今年元月營收9.08億元，月增49.1%、年增5.9%。法人指出，主因春節、寒假帶動業績較去年12月顯著成長。

法人認為，2月仍有連續假期，加上遊戲推出版本更新，有助激勵橘子營收表現維持在高檔水準，整體第1季營運動能有望較去年第4季更好。

橘子今年邁向成立30年，入選標普全球（S&P Global）公布的《2025永續年鑑》，於互動媒體娛樂業全球同業中名列第三名，總成績獲得產業最佳進步獎及全球前10%永續企業肯定，也是台灣首家入選的遊戲業。

消費 營收 西亞

延伸閱讀

他到台南某市場買9顆水果要360元「被坑了？」 在地人曝真相

超市賣網袋橘子不是為了透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

橘子、柑橘哪個健康價值較高？10種營養成份比一比

橘子是補充檸檬酸首選！營養師曝2樣「不宜一起吃」的食物組合

相關新聞

櫃買家族衝上1,303家

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市...

榮田25日上櫃 每股45元

工具機大廠榮田（7709）預計2月25日掛牌上櫃，預期公開申購價格為每股45元；以14日興櫃成交均價59元計算，初估中籤...

金玻將掛牌 26日籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金門玻璃廠股份有限公司（7668）產業類別為綠能環保，將於2月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）旗下人氣手遊《波拉西亞戰記》近期推出大改版，五大職業技能全面優化，並推出轉業轉換與新的狩獵場，...

NAND Flash 春燕報到 報價先表態 法人看好群聯等個股將受惠

NAND Flash在原廠相繼減產、加上美國祭出最新半導體白名單措施，打亂大陸NAND Flash產業備貨步調中，供應鏈...

IET-KY去年每股虧3.58元

IET-KY昨（15）日公告2024年12月每股稅後淨損1.35元，累計2024年每股稅後淨損3.58元。IET-KY日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。