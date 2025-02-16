榮田25日上櫃 每股45元

工具機大廠榮田（7709）預計2月25日掛牌上櫃，預期公開申購價格為每股45元；以14日興櫃成交均價59元計算，初估中籤潛在獲利逾三成。

在全球製造業勞動力短缺、原物料成本攀升，以及產品生命周期縮短的背景之下，工具機產業正朝向智慧動能化、複合加工化、環保化及服務化的高端方向發展。

榮田針對這些挑戰，在產品中導入智慧製造技術，包括AI人工智慧判讀、切削電流監控、大數據分析、Digital Twin(數位孿生)以及預兆保全等核心技術，致力於提升加工精度與生產效率。

榮田總經理陳政鈞表示，榮田的智慧化工具機具備高技術價值的智慧元素，不僅能實現數據即時收集與分析，還能支持遠程診斷與維修，進一步提供客戶量身定製的系統服務，顯著提高整體生產效益。

例如，透過虛實整合技術，客戶可在數位環境中模擬生產流程，精準預測可能的故障點與維護需求，大幅減少停工時間並降低運營成本。

此外，榮田也針對多樣化需求推出模組化產品，能快速適應不同產業的加工要求，從航太領域的高精密零件，到汽車產業的多功能結構件，展現卓越的加工能力。

陳政鈞進一步指出，航空產業作為典型的資本密集與技術密集型產業，對高端工具機的需求持續攀升。

波音與空中巴士最新報告，未來20年(2023年至2042年)全球新機需求將達到4萬2,595架，汰舊換新需求則為4萬850架。

隨著國境解封與航空旅遊復甦，航空公司對高效能飛機的需求正快速增長，也帶動航太零組件的製造需求。

除此之外，歐盟將於2026年開始徵收碳關稅，各國政府與航空公司紛紛加速汰換燃油效率較低的舊型飛機，而新飛機對精密加工技術的依賴，可為榮田這類具備高精密加工與自動化能力的工具機廠商注入可期的營運動能。

隨著全球製造業進一步向智慧化與綠色經濟靠攏，榮田亦持續深化技術研發，並將自動化技術融入工具機設計，進一步提升產品附加價值與市場競爭力。

法人說，在航太、新能源與高端製造領域，榮田的工具機產品憑藉卓越性能與靈活性，可望在航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等高端產業，扮演舉足輕重的角色。