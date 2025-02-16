櫃買家族衝上1,303家

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構。

今年來截至2月14日，包含上櫃、興櫃、創櫃板，總家數來到1,303家。其中上櫃新增掛牌有三家，興櫃新增掛牌14家，創櫃板新增登錄家數二家。

本周雖然沒有公司掛牌，櫃買家族仍即將再添準新兵。櫃買中心預計於2月18日審議意藍（6925）上櫃案，意藍主要從事智能數據服務相關的軟體研究、開發及銷售，董事長為陳甫彥，推薦證券商是凱基證券及永豐金證券，申請時資本額1.76億元。

意藍2023年度合併營收為1.65億元，稅後淨利為3,584萬元，每股稅後純益（EPS）為2.03元。2024年前三季營收為1.33億元，稅後淨利為3,429萬元，EPS為1.94元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有840家（包含外國公司28家），今年來上櫃掛牌公司有三家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有九家，包括榮田、威力德生醫、浩宇生醫、光焱科技、台灣精材、印能科技、生合、友鋮，以及金利食安，都是上櫃準新兵。

此外，已經審議通過，俟董事會核議有三家，包括築間、昕奇雲端、立誠；待審議則有六家，除了意藍，還有碩網、萊德光電-KY、久禾光、昶瑞機電，以及台寶生醫。

興櫃股票方面，股票已櫃檯買賣家數有355家（包含外國公司四家），今年來興櫃掛牌公司有14家。至於創櫃板，目前登錄創櫃板家數有108家，今年來登錄家數有二家。

目前從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃者共四家，包括邑錡、意德士、樂意傳播，以及漢田生技，顯現櫃買中心一路扶植中小微企業，透過創櫃板助力創新與新創企業進入資本市場的具體成果。