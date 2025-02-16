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NAND Flash 春燕報到 報價先表態 法人看好群聯等個股將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
NAND Flash在原廠相繼減產、加上美國祭出最新半導體白名單措施，打亂大陸NAND Flash產業備貨步調中，供應鏈傳出，NAND現貨報價有望啟動調漲循環中，市場法人看好群聯（8299）等個股將受惠。圖為群聯執行長潘健成。圖／聯合報系資料照片
NAND Flash在原廠相繼減產、加上美國祭出最新半導體白名單措施，打亂大陸NAND Flash產業備貨步調中，供應鏈傳出，NAND現貨報價有望啟動調漲循環中，市場法人看好群聯（8299）等個股將受惠。圖為群聯執行長潘健成。圖／聯合報系資料照片

NAND Flash在原廠相繼減產、加上美國祭出最新半導體白名單措施，打亂大陸NAND Flash產業備貨步調中，供應鏈傳出，NAND現貨報價有望啟動調漲循環中，市場法人看好群聯（8299）等個股將受惠。

法人機構表示，觀察近期記憶體大廠如美光、SKhynix、WDC等法說會均提及減產NAND產能維持獲利，效應預估於今年下在半年發酵，加上近期受惠於中國消費刺激政策影響，手機客戶重啟拉貨動能回補庫存，同時，中國長江存儲今年產能120Kwpm提升至135Kwpm，僅占市場投片量8~10%，中國擴產影響NAND價格有限下，將有助NAND恢復供需平衡，看好現貨價於第2季重返季增3~5%軌道的展望不變。

其中，群聯公告1月營收53.60億元，月減20%、年減28.9%，整體符合預期，月減主因受工作天數減少與客戶進入拉貨淡季影響，本季毛利率預估隨著營收規模略減，加上現貨價格跌至谷底，預估庫存提列損失約影響毛利率4~5個百分點，而處於低檔的28.5%；因營業費用支出受未能隨之減少，因此，營業淨利將下降至5.4億元，扣除部分業外損失，稅後淨利預估為4.4 億元 ，季減7.6%，每股獲利（EPS）約 2.1元，預期營運為全年低點。

考量第1季消費需求仍受淡季影響，產業周期下行、使現貨報價承壓，第2季開始營運將逐季改善，考量2Q25企業級客製化專案陸續開出，且原廠減產效應逐漸擴大，將帶動NAND模組現貨報價有所回溫，預期群聯下半年營運有望谷底復甦。

NAND 群聯

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