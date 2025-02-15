環球晶：營運2025年下半年復甦

展望今年半導體矽晶圓市況，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（14）日表示，今年營運將比去年成長，2026年增幅又會高於2025年，今年第1季應當是全年谷底，下半年有望明顯復甦。

徐秀蘭指出，去年半導體矽晶圓這塊很辛苦，全球營業額與出貨總面積都下滑，但今年產業在這兩部分都會比2024年來得好。

以環球晶來說，徐秀蘭提到，去年第1季是全年谷底，後面三季業績則逐季走高，今年同樣期望季季高，且每一季的表現都優於去年同期。

徐秀蘭坦言，去年環球晶獲利較差，主要原因有三，一是產品平均銷售單價下滑，二是電價大幅上漲，且電費占矽晶圓成本比重高，光是台灣廠區在過去三年電價累積漲幅達七成。第三是興建新廠，折舊攤提金額增加。此外，在業外也要認列持有世創股權帶來的評價損失。

不過，徐秀蘭強調，今年環球晶營收表現應當會好一點，只是折舊攤提金額還是高，這是成長過程的痛，去年與今年是資本支出高峰，折舊攤提則還會有幾年的高原期。

環球晶過去透過併購成長，雖然營收快速增加，缺點是必須概括承受，先進製程應用比重較低。但規畫併購世創案失利後，投入B計畫興建新廠，出乎意料遇到先進製程應用需求跳增，以及逆全球化情況。現在看折舊攤提壓力較大，但選擇這條路，是痛苦難走的路，卻是對的成長之路。

在投入擴充新產能到位後，徐秀蘭透露，先進製程應用將占環球晶12吋矽晶圓約一半產能。