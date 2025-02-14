亨泰光海外取證 將有斬獲

亨泰光（6747）昨（14）日表示，以最新取證進度來看，澳洲子公司預計今年第1季取得OK鏡及RGP的產品註冊證明，第2季將陸續推出公司旗下各品牌的視覺效能提升產品；另外，馬來西亞子公司目前進行隱形眼鏡護理產品的取證作業，預計將於今年底取得產品註冊證後，開始推出鏡片與隱形眼鏡護理產品套裝組合，將可望同步提高銷售業績及客戶黏著度。

亨泰光昨日股價表現亮眼，收盤來到144元，上漲6.5元、漲幅4.73%。亨泰光表示，透過深耕地區醫療診所通路、推廣近視防控衛教知識，並持續申請各項視光產品註冊證照，看好亞太區銷售表現，且在當地市場已逐步建立產業地位。由於視光產品的技術門檻高，客戶對品牌忠誠度亦較高，品牌通路效益可望隨市場占有率提升而持續發酵。

在中國大陸市場方面，亨泰光持續整合銷售通路及推廣全天候近視管理方案逐步發揮出效益，預估隨著大陸子公司杭州亨泰於今年第1季完成自製OK鏡的取證作業，第3季規畫推動產品上市計畫，將可讓公司在大陸地區近視管理產品布局更趨完整，進一步提升大陸視光產品市場的滲透率。