華星光1月每股獲利0.46元

光通訊廠華星光（4979）因有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（14）日應主管機關要求，公告1月自結稅前盈餘與稅後純益均為6,400萬元，年增68.42%，每股純益0.46元。

華星光昨日股價上沖下洗，早盤一度衝上229元，盤中翻黑下殺，終場下跌3.5元或1.55%，收在222元。

華星光看好，隨著終端客戶打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，加上美國盯上中國大陸光模組產業，公司可望迎來轉單，今年整體營運會有「相當程度的成長」。

華星光去年陸續將資金用於擴充設備與建新廠，相關投資效益將於今年業績顯現，既有廠房擴產產能將於3月、新廠預計7月底投產，可滿足AI與資料中心客戶對代工業務的放量需求，後續也會持續擴產，並開始啟動海外設廠計畫。