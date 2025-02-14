力士控華碩侵權 勝訴

金氧半場效電晶體（MOSFET）設計廠商力士（4923）昨（14）日公告，向華碩提起的專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院於美國時間2月13日判決勝訴，華碩判賠1,050萬美元（折合新台幣約3.4億元）。對此，華碩表示，將循法律程序提起上訴，以維護公司權益。

針對此案，華碩回應，公司採用供應商之產品技術，依產業實務，供應商將承擔相關權責。

力士公告指出，2022年發現華碩銷售於美國的筆電內存在侵犯公司所屬美國專利之MOSFET產品，經由力士秉持提醒告知義務與誠意溝通，並進一步發律師函無果後，於當年向美國德州東區聯邦法院提起專利侵權訴訟，據以主張美國專利號為US 7,629,634及US 7,812,409，並於昨日取得法院判決文本。

力士進一步說明，華碩此次侵權之MOSFET產品料號包括強茂Panjit 2N7002K、杰力 Excelliance EMB20N03V、樂山無線電 LRC L2N7002SLT1G、力智UBIQ QM3016AM等。

力士指出，侵權之MOSFET產品料號，已被廣泛應用於消費電子產品，包括筆電、PC、平板、電池模組等裝置，平均每台裝置使用數十顆至百餘顆，且具通用性，可全面使用在各項機種，長期以來對公司權益侵害甚大，基於尊重優質智慧財產權的信念，及維護公司及股東權益，絕對會堅持捍衛到底。

力士表示，將進一步向美國法院申請禁制令，要求華碩不得在美國地區銷售，採用與本判決相關之侵權MOSFET料號產品，未來也將持續採證。