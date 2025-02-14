興櫃一周回顧／意藍勁揚逾三成居冠
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，355檔興櫃個股本周行情轉為震盪，平均下跌0.14%，表現最強由數位雲端股意藍（6925）奪下，單周大漲超過三成，登上興櫃周漲幅王。
根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額141.2億元、成交2.35億股、成交15.62萬筆，三項數據均低於前一周；以個別表現來看，漲幅超過一成檔數也同步下降，由前一周40檔降15檔。
本周漲幅前十強在15.8%至32.8%間，本周偏向個股表現，其中電子股三檔、生技醫療兩檔，其餘在數位雲端、居家生活、電機機械、鋼鐵工業、觀光餐旅各一。
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