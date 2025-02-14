手機和Wi-Fi兩大應用同步熄火 穩懋去年第4季轉虧

砷化鎵廠穩懋今天公布2024年財報，受到手機及Wi-Fi無線通訊網路兩大應用熄火，去年第4季產能利用率掉到35%，單季稅後淨損新台幣3.52億元，相較去年第3季及2023年同期皆由盈轉虧，創下2023年第2季以來近6季首見單季虧損。

穩懋表示，生產的功率放大器（PA）有兩大主要應用，包括手機和Wi-Fi。手機方面，中國智慧型手機市場雖然已脫離漫長的庫存調整階段，不過由於中國經濟疲軟，加上貿易壁壘，消費力道疲弱，並未如預期大幅復甦。

Wi-Fi方面，受惠新的Wi-Fi 7無線網路傳輸規格推出，去年上半年相關需求相當強勁，隨著新機備貨高峰已過，去年底客戶進行庫存調整，穩懋出貨跟著出現衰退。

兩大應用同步熄火，穩懋整體產能利用率從去年第3季的50%掉到第4季的35%，造成穩懋去年第4季營運陷入虧損。

不過以全年來看，穩懋2024年營收174.57億元，年增10.2%，稅後純益7.68億元，比起2023年淨損7965萬元轉虧為盈，全年每股稅後純益1.81元。

展望今年第1季，穩懋今天指出，由於第1季為傳統淡季，有3個廠正在進行歲修，預期第1季營收將季減5%左右（mid-singel digit）。