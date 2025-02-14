手機和Wi-Fi兩大應用同步熄火 穩懋去年第4季轉虧
砷化鎵廠穩懋今天公布2024年財報，受到手機及Wi-Fi無線通訊網路兩大應用熄火，去年第4季產能利用率掉到35%，單季稅後淨損新台幣3.52億元，相較去年第3季及2023年同期皆由盈轉虧，創下2023年第2季以來近6季首見單季虧損。
穩懋表示，生產的功率放大器（PA）有兩大主要應用，包括手機和Wi-Fi。手機方面，中國智慧型手機市場雖然已脫離漫長的庫存調整階段，不過由於中國經濟疲軟，加上貿易壁壘，消費力道疲弱，並未如預期大幅復甦。
Wi-Fi方面，受惠新的Wi-Fi 7無線網路傳輸規格推出，去年上半年相關需求相當強勁，隨著新機備貨高峰已過，去年底客戶進行庫存調整，穩懋出貨跟著出現衰退。
兩大應用同步熄火，穩懋整體產能利用率從去年第3季的50%掉到第4季的35%，造成穩懋去年第4季營運陷入虧損。
不過以全年來看，穩懋2024年營收174.57億元，年增10.2%，稅後純益7.68億元，比起2023年淨損7965萬元轉虧為盈，全年每股稅後純益1.81元。
展望今年第1季，穩懋今天指出，由於第1季為傳統淡季，有3個廠正在進行歲修，預期第1季營收將季減5%左右（mid-singel digit）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言