旭然在美接單動能看旺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美國總統川普近日宣布將大規模開採石油、頁岩油，過濾設備廠旭然（4556）預期將帶動美國石油化工產業發展，有助於提升該公司旗下美國石化、頁岩油產業客戶下單需求，挹注美國市場接單新動能。

旭然表示，近期美中貿易戰升溫，美國擬對中國進口商品加徵關稅。其中，涵蓋電子、化工等產業鏈，影響全球供應鏈布局，正引發各地區相關廠商高度關注。

該公司憑藉旗下台灣、中國、越南三個地區均有生產據點，可靈活調配產能，滿足不同區域客戶需求，進一步創造旭然更為有利市場競爭利基。

觀察美國總統川普近日宣布將大規模開採石油、頁岩油，預期將帶動美國石油化工產業發展，有助於提升該公司旗下美國石化、頁岩油產業客戶下單需求，創造美國市場接單良好動能。

不僅如此，旭然近兩年積極拓展美國市場布局，除了擁有美國倉儲，更提供當地區域經銷商客戶後段加工服務，以提升客戶黏著度。

旭然並指出，為擴大整體業務接單量能，同步加大中國市場業務布局，除於華東、華南已建立服務基礎，針對近年來電子大廠西進風潮，該公司去年完成設立重慶營運據點，以支援當地客戶需求。

旭然 石油 美國

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