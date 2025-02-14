安勤攻邊緣AI 將赴德參展

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布揮軍今年3月於德國紐倫堡舉辦的世界嵌入式大會（Embedded World 2025），將展示最新嵌入式解決方案，涵蓋人工智慧、高效能運算、人機介面（HMI）等領域產品，並將端出搭載輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin等最新處理技術的高性能運算平台產品，深化布局邊緣AI市場。

受農曆春節工作天數減少影響，安勤今年元月營收降至5.95億元，月減13.4%、但年增14.1%。

法人預估，安勤今年首季營收將淡季不淡，其中，陸系車廠自動化大單第2季將逐步放量，全年出貨衝8千台，可望貢獻業績逾6億元，帶動今年工控業務業績交出雙成長。

本次展會，安勤將展示最新嵌入式解決方案，涵蓋AI、高效能運算、人機介面等領域，並強調安勤科技在智慧城市、智慧製造、智能醫療等產業的永續發展承諾。

隨著AI技術的蓬勃發展，安勤將展出搭載輝達Jetson AGX Orin、Rockchip及Intel Xeon Scalable處理器、ARM架構等最新處理技術的高性能運算平台，結合先進AI演算法，提供高速、精準的即時影像辨識功能，支援各種AI應用。

安勤表示，因應AI運算所帶來的龐大熱能挑戰，安勤推出散熱量高達800W的液冷伺服器，不僅顯著提升能源效率，還可確保系統在高負載運行下的穩定性與長時間可靠性。

此外，安勤也將展出多款搭載最新處理器的觸控式面板電腦與工業平板電腦，其中數款產品採用窄邊框設計，外型俐落且更易於空間整合。這些設備搭配直覺式操作介面與豐富應用功能，為使用者提供流暢的互動體驗。

此外，安勤歐洲心導管醫療伺服器大單則在需求轉強以及產品問題解決後，去年底重啟拉貨動能，估計今年有望帶動智慧醫療業務交出雙位數成長。